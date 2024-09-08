محافظة الجيزة: فتح شارع الجمهورية بالهرم بعد رفع التعديات والإشغالات

الجيزة (أ ش أ)

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز ،بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان الأحد، أن المحافظ تابع جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع الجمهورية وروز اليوسف بمنطقة كفر طهرمس.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات على مدار سنوات.

كما شهدت الحملة إزالة كافيه بجوار التأمين الصحي المقام بنهر الطريق العام يعيق حركة سير المواطنين والمركبات ويتسبب في إحداث الضوضاء علي مدار اليوم للسكان إلى جانب إزالة اللافتات الإعلانية المقامة بدون ترخيص والتي تشوه المظهر العام للطريق.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات، حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم بمتابعة من طه عبدالصادق، رئيس الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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