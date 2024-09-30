الرئيس السيسي: لدينا ثوابت في سياساتنا الخارجية تتسم دائمًا بالاعتدال - (فيديو)



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "لدينا ثوابت في سياساتنا الخارجية، هذه الثوابت تتسم دائمًا بالاعتدال والتوازن في معالجة سواء قضايا على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم، ويكون دائمًا دور إيجابي لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعيدها، دي ثوابت ماشيين بيها في سياستنا الخارجية».

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك في إطار استعدادات الأكاديمية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.

وأضاف: أن دور مصر مقدر من كل دول العالم، ويشعروا أن مصر لها دور إيجابي في أنها لا تقوم بتزكية صراعات أو التآمر على الآخرين، أو التدخل في شؤون دول الآخرين"، مشيرًا إلى أن منطقتنا تمر بمفترق طرق خطير جدًا وهذا يتطلب العمل على إيجاد حوار استراتيجي فيما بيننا للوصول إلى حالة من التفاهم.