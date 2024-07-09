بالصور.. "مصراوي" يتوّج بجائزتين في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

أول جولة لمحافظ الجيزة بالمستشفيات.. ماذا حدث في "مبارك المركزي"؟



كتب- عمرو صالح:

تصوير - محمود بكار:

توّج الزميلان محمد الصاوي وسامح غيث، بجائزتين من جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022- 2023، خلال الحفل الذي نظمته نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء.

وتسلم الصاوي وغيث الجائزتين من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في حفل حضره وزراء وأعضاء بالنقابة وشخصيات عامة بينهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

وفاز الزميل محمد الصاوي على الجائزة الثانية عن عام 2022 عن تحقيق بعنوان "تصريح قتل"..الوفاة طبيعية..كيف يتحول تصريح الدفن لتصريح قتل.

بينما حصل الزميل سامح غيث، على الجائزة الثانية عن عام 2023 عن تحقيق بعنوان "حلب التمويل المدعوم..مشروعات وهمية تلتهم الدعم الحكومي للتنمية.