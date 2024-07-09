حماس: منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لغزة جريمة صهيونية واستكمال لحرب الإبادة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، إن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة صهيونية تأتي استكمالا لحرب الإبادة الجماعية.

وأكدت حماس أن سلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ممارسة لأبشع صور حرب التجويع ضد المدنيين الذين يواجهون حرب إبادة شاملة.

وأوضحت حماس أن الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تتسع هما نتاج قرار صهيوني إجرامي مدعوم من الإدارة الأمريكية المتواطئة، مشددة على أن تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات دون عوائق.