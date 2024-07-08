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خفض فجوة النوع في السوق.. مدبولي: نستهدف زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة

03:36 م الإثنين 08 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، ومن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية".

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القوى العاملة مجلس النواب حكومة مدبولي
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