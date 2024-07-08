قرار مهم من وزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بشأن صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية.

ونص القرار الذي أصدره الوزير، اليوم الإثنين، وحصل عليه مصراوي، على أن يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

ولفت القرار إلى ضرورة أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة، تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف الدوائية.

وطالب الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره اليوم، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

ويعني العمل بهذا القرار الجديد، إلغاء القرار الذي أصدره وزير الصحة مطلع مارس الماضي، ونص حينها على: يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة

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