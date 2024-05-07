نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم بدرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب الأنحاء، فتأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 28 درجة.

- السواحل الشمالية: 24 درجة.

- جنوب سيناء: 30 درجة.

- شمال الصعيد: 30 درجة.

- جنوب الصعيد: 33 درجة.