الذروة 44 درجة.. الأرصاد تكشف اليوم الأصعب في الموجة الحارة

إقبال كبير في حفل افتتاح Boom Room أول مركز ترفيهي للشباب في مصر بمدينتي-

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير لـ درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 39 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة بضغط وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي سبب تحرك كبير في درجات الحرارة، موضحة أن الكتل معظمها هوائية صحراوية وبدرجات حرارة مرتفعة.

وذكرت غانم، أن درجة الحرارة المتوقعة الخميس المقبل، تتراوح بين 38 و39 درجة بالقاهرة، موضحة أن درجة الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بواقع 6 درجات مئوية.

كما أوضحت أن في محافظات الأقصر وأسوان، ستتجاوز درجات الحرارة الـ 44 درجة خلال الأيام المقبلة، بينما تكون درجات الحرارة ليلا معتدلة.