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وزير الرياضة: نواجه الهجرة غير الشرعية من خلال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة

07:37 م الأحد 26 مايو 2024
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    اليوم الختامي لملتقى شباب المصريين بالخارج (1)
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    اليوم الختامي لملتقى شباب المصريين بالخارج (2)
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    اليوم الختامي لملتقى شباب المصريين بالخارج (3)

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تواجهه ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء مراكز الشباب وإقامة معسكرات شبابية في القرى التي محتمل أنها تساعد في انتشار تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال اليوم الختامي لملتقى شباب المصريين بالخارج، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب منهم النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية والنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة.

وأشار إلي أن الوزارة حريصة على التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك في إطار استراتيجية الوزراة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكد وزير الشباب، أن الاتحاد واحد من الاتحادات المهمة التي تعتمد عليها الوزراة في تنفيذ عدد من الفاعليات المرتبطة بشاببنا بالخارج، مشيرًا إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج، تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الهجرة، ووضعنا هذا الاتحاد في درجة عالية من الأهمية، باعتباره مهتم بشريحة كبيرة ومهمة من الشباب بالخارج، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن.

واضاف وزير الشباب، أننا ندعم بقوة عمل اتحاد شباب المصريين بالخارج، باعتباره صوت أهلي له تأثير قوي، متابعًا: "نحن في ظهر هذا الاتحاد الذي ولد كبيرًا ليقوم بدوره على أكمل وجه".

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