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بالفيديو.. أمينة الفتوى: هذا الأمر ليس مانعا لحج المرأة

04:55 م الأحد 26 مايو 2024

وسام الخولي

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كتب- حسن مرسي:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض في الحج؟".

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الحيض ليس مانع للحج والعمرة، فالمرأة تعمل جميع مناسك الحج والعمرة إلا الطواف، وإذا كانت حائض عليها الانتظار حتى تطهر وبعدها تطوف".

وأضافت: "لو حدث الحيض قبل السفر فعليها أن تعمل للعض الشافعية والحنابلة، وهو الاغتسال والتحيط التام حتى لا يسرب منها شيئا، وتقوم بالطواف".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة

وسام الخولي حج المرأة دار الإفتاء المصرية الحيض في الحج
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