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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

02:54 م الإثنين 17 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، غادروا جدة اليوم، بعد أداء مناسك الحج. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وكان في وداع الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسى فريضة الحج مناسك الحج
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