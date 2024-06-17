مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق 15%

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بمترو الأنفاق، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم البت فيما يتعلق بالزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو وذلك بعد افتتاح 5 محطات جديدة مؤخرًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه لا يوجد أي منشورات رسمية صدرت من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار التذاكر، لافتًا إلى أن الوزارة هي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.

جاء ذلك ردًا على ما يثار بشأن اعتزام وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة وخاصة مع نهاية شهر يونيو الجاري.

كانت وزارة النقل، قررت بدء التشغيل التجريبي بركاب للمرحلة الثالثة من الجزء الأخير للخط الثالث للمترو، اعتبارا من 15 مايو الماضي.

وتشمل المحطات التي تم افتتاحها: التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة.