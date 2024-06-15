أمين الفتوى: يوم عرفة أفضل أيام السنة والدعاء فيه محل القبول

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على المكانة العظيمة ليوم عرفة الذي يصادف التاسع من ذي الحجة، مشيرًا إلى أنه يُعتبر أفضل أيام السنة عند الكثيرين، وأنه الركن الأهم والأبرز في أداء فريضة الحج.

واستشهد عمران بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد فضل هذا اليوم، حيث قال: "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء".

وأضاف أن النبي الكريم عندما سُئل عن خير ما قيل في يوم عرفة، أجاب: "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، مؤكدًا أن هذا اليوم هو فرصة للتضرع إلى الله وزيادة العبادات والأدعية، لما له من فضل عظيم وأهمية بالغة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يوم عرفة يمتد لمدة 24 ساعة، ويبدأ بعد انتهاء الوقوف بعرفة، وأن الدعاء فيه يكون مقبولًا بإذن الله، مؤكدًا على أهمية صيام هذا اليوم لغير الحجاج، مستشهدًا بالأحاديث النبوية التي تشير إلى أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة مقبلة.

ودعا عمران المسلمين إلى اغتنام هذا اليوم الفضيل بالصيام والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.