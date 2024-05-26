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بالفيديو.. متصلة: أجهز بناتي للزواج ولا أحج؟.. أمينة الفتوى تجيب

05:00 م الأحد 26 مايو 2024

وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء

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كتب- حسن مرسي:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "عندي بنات على وش جواز أشتريلهم متطلبات الجواز ولا أحج؟".

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الحج مفروض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، فالاستطاعة نوعين مالية وبدنية".

وتابعت: "فى هذه الحالة خرجت من دائرة الاستطاعة، لأنها محتاجة تجهز بناتها للزواج، مينفعش اسيب أسرتى، ويكون على دين أو التزامات وأسافر الحج".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة

وسام الخولي دار الإفتاء المصرية الزواج برنامج حواء
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