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برلماني: قانون المنشآت الصحية فرصة لسد الفجوة في الخدمات الطبية

04:34 م الخميس 23 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه البرلمان خلال الأسبوع الحالي، فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.

وقال النائب، في تصريحات صحفية اليوم، إن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وأضاف: هذا القانون الذي يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعمًا للمنظومة الطبية بشكل كبير.

ورد عضو مجلس النواب، على مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، وفقا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات.

مجلس النواب أحمد المصري الخدمات الطبية المنشآت الصحية
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