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تحرك برلماني عاجل لمحاسبة الشركات الوهمية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين

09:45 م الخميس 13 يونيو 2024

النائب محمد الجبلاوي

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي الخارجية والسياحة، وذلك لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.

وأضاف "الجبلاوي"، خلال طلب الإحاطة المقدم أن هناك عددًا من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري.

وأوضح أن هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين وووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى ان الشركات المصرية المسؤولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية أيضًا، مطالبًا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.

واشاد البرلماني خلال طلب الإحاطة بالدور الكبير الذي قدمته الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج، مقدمًا الشكر للحكومة المصرية على هذا الدور الكبير، مشيدًا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كافة التسهيلات للحجاج الذين سلكو الطرق الشرعية وأيضًا منعًا للتزاحم حرصًا على حياتهم.

النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب مناسك الحج شركات السياحة السعودية
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