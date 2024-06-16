معلومات مهمة عن شروط صحة الأضحية والعمر المناسب للذبح - فيديو



كتب- محمد أبو بكر:

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الحج فريضة ومظهر جميل من مظاهر الدين الإسلامي الحنيف، مشيرًا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي على كل قادر مستطيع.

وأضاف "كيلاني"، خلال لقائه مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، و"أحمد دياب"، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأضحية تكون سنة على سبيل الوجوب على من يملك ومن يستطيع ويقدر، موضحًا أن الأضحية تكون من الإبل، والبقر، والغنم "بهيمة الأنعام".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، يمكن اشتراك أكثر من أسرة في نوعي الإبل بشرط أن تكون مر عليها 5 سنوات، والبقر يكون مر عليه عامين أو أقل حال كانت البقرة حاملة للحم الكثير وثمينة.

واختتم: الخروف يجزئ عن أسرة واحدة في الأضحية، بشرط لا يقل عن عمر 6 شهور، ولا أمر من لم يستطيع الأضحية هذا العام.

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