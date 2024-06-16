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الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين توفر خدمة إرشاد التائهين بعدة لغات

10:48 ص الأحد 16 يونيو 2024

الحجاج

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القاهرة - أ ش أ

أعدّت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إرشاد التائهين لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، حيث يستقبلهم بحفاوة وترحاب مرشدون باللغات العالمية في مداخل المسجد الحرام وأروقته يخاطبونهم بلغاتهم المختلفة؛ وذلك تيسيراً وتسهيلاً لهم لأداء مناسكهم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية، الأحد، أنه يتم استقبال الحجاج التائهين وإرشادهم إلى وجهتهم عبر تسجيل بياناتهم في تطبيق (إرشاد التائه)، كما تتواجد الخدمة في ثلاثة مواقع هي: توسعة الملك فهد باب (79)، ومنطقة أجياد خلف دورات المياه رقم (3)، ومنطقة القشاشية، وتقدم على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الخدمة تتضمن إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته، والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى، ومساعدة التائهين الأطفال أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات المسجد الحرام، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات، وحثهم على استخدام الخرائط التفاعلية من خلال الباركودات الإلكترونية للوصول لوجهتهم بيسر وسهولة.

هذا المحتوى من

Asha
شؤون الحرمين إرشاد التائهين المسجد الحرام الحجاج
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