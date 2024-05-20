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قفزة في أسعار حديد عز اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

12:01 م الإثنين 20 مايو 2024

حديد عز

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39728 جنيها، بزيادة 990 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42031.82 جنيها، بزيادة 1279 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2257.71 جنيها، بزيادة 95.71 جنيه.

أسعار حديد عز حديد عز أسعار الحديد والأسمنت
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