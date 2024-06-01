خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وزيادة اللحوم وعودة الذهب للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت والزيت والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت بسوق العبور

ارتفاع الملوخية والبسلة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والسكر وارتفاع اللحوم والجبن الرومي اليوم السبت

قفز 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم السبت يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات