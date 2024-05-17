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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها

12:49 م الجمعة 17 مايو 2024

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الشيخ أحمد محيسن إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، اليوم، خطبة الجمعة من المسجد بعنوان "تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة"

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ويتلو القرآن الشيخ أحمد عوض أبو فيوض

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، مسجد السيدة زينب ( رضي الله عنها ) ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، عبر الرابط التالي:

شعائر صلاة الجمعة مسجد السيدة زينب خطيب مسجد السيدة زينب
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