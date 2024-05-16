أول تطبيق لقرار الأوقاف.. مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق - صور

كتب- محمد فتحي:

تصوير- هاني رجب:

قرر مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، منع تصوير الجنازات داخل المسجد وأثناء الصلاة عليها وذلك من خلال عدة منشورات معلقة على جدران المسجد مدون عليها جملة: "ممنوع تصوير الجنازات حفاظا على حرمة الموتى".

وتزامنا مع منع تصوير الجنازات، من المقرر أن يتم تشييع جثمان الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعميما نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.