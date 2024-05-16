إعلان

BBC

أول تطبيق لقرار الأوقاف.. مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق - صور

03:42 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (2)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (4)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (5)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (6)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (7)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (1)
  • عرض 7 صورة
    مسجد السيدة نفيسة يمنع التصوير في جنازة وزير النقل الأسبق (3)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

تصوير- هاني رجب:

قرر مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، منع تصوير الجنازات داخل المسجد وأثناء الصلاة عليها وذلك من خلال عدة منشورات معلقة على جدران المسجد مدون عليها جملة: "ممنوع تصوير الجنازات حفاظا على حرمة الموتى".

وتزامنا مع منع تصوير الجنازات، من المقرر أن يتم تشييع جثمان الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعميما نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.

مسجد السيدة نفيسة منع التصوير جنازة وزير النقل الأسبق منع تصوير الجنازات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة البلاد

إعلان

إعلان

* رغم دولارات رأس الحكمة.. لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك اليوم؟
* "خطير جدًا".. نتنياهو مُعلّقًا على تحرّك مصر بالعدل الدولية
* احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بدءًا من اليوم