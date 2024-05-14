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التصالح في مخالفات البناء وحياة كريمة يسيطران على اجتماع "خطة النواب".. والحكومة: نتعامل مع المستجدات

03:43 م الثلاثاء 14 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

سأل النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب عن دور وزارة الإسكان في مراقبة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد، الذي بدأ تطبيقه.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إن ما حدث بشأن تطبيق القانون خلال الفترات السابقة أمر غير مقبول، وهناك حالة عزوف من قبل المواطنين بسبب الإجراءات"، متسائلًا: "هل وزارة الإسكان لديها إحصائية سواء بالطلبات المقدمة أو طبيعة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية".

وقال مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: "وزارة الإسكان سلطتها تشريعية، والرقابة للتنمية المحلية، وهناك رصد شهري من قِبل الوزارة للقياس الفعلي للأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع، ويتم التعامل مع الملاحظات حال وجودها".

وهاجمت النائبة سناء السعيد، تكسير الأسفلت في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة أكثر من مرة على الرغم من الانتهاء من الأعمال منذ أيام، مطالبةً بجدول زمني لتسليم الوحدات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة مدرجتان، ولكن من الممكن أن تكون هناك أولويات، ولكن بشكل عام الكلام مطمئن بشأن الملف.

وأكد وكيل اللجنة: "الاعتمادات المالية للمبادرة موجودة، وسيتم الانتهاء من الأعمال في مواعيدها".

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حياة كريمة مجلس النواب
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