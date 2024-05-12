بحب واحدة متزوجة ؟.. ويسري جبر يُجيب -(فيديو)

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول: " عندي ميل قلبي تجاه بنت ولم أصرح لها بذلك، وعاوز ربنا يصرف التفكير فيها عني أعمل إيه؟".

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "إذا كنت أنت فى سن زواج، ومستعد وهى خالية، صرح لها وروح أخطبها".

وأضاف: "لازم تكون خالية يعنى لا تكون مخطوبة وليست متزوجة حتى لا تخببها على زوجها، لو الشرطين دول متحققين روح اخطبها".

وتابع: "لو هى متزوجة أو مخطوبة، لازم تكون قوى، اكتم حبك، واعمل نقل لشغلك واعملك حذف لرقمها من عندك، ابعد عنها فورا، ولك أجر شهيد فى حديث من حب فكتم فمات فله أجر شهيد".