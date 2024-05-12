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BBC

الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة وتوجيه لمنع التصعيد

02:03 م الأحد 12 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

أفاد مصدر رفيع المستوى، أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة.

وأكد المصدر، أن الرئيس المصري يوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به اكسترا نيوز.

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الرئيس السيسي غزة طوفان الأقصى
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