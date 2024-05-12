مدبولي: تخطينا مشكلات سعر الصرف

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري؛ فقد تمكن منذ مارس الماضي العمل بسعر صرف مرن وتخطي هذه المشكلة خاصة بالنسبة للاحتياجات في السوق المحلية.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا داخل السوق المحلي وكذلك الشركاء الدوليين، ورفعنا مستوى الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: تمكنا من مواجهة كل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية.

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