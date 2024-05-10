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BBC

سمير راغب عن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني: مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي

11:55 م الجمعة 10 مايو 2024

العميد سمير راغب

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كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن دخول إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي "مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي".

وأشار راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة، إلى أنه يرى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية لن يسلم لحركة حماس، متوقعا أن تتولى شركة أمريكية إدارة المعبر.

ولفت رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إلى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية جزء من سيادة حماس على قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي يستهدف القضاء على فكرة وجود حماس.

العميد سمير راغب المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية إسرائيل معبر رفح اقتحام معبر رفح
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