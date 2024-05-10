سمير راغب عن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني: مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي

كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن دخول إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي "مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي".

وأشار راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة، إلى أنه يرى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية لن يسلم لحركة حماس، متوقعا أن تتولى شركة أمريكية إدارة المعبر.

ولفت رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إلى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية جزء من سيادة حماس على قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي يستهدف القضاء على فكرة وجود حماس.