إعلان

BBC

"الأرصاد" مُحذرة من حالة الطقس غدًا: ارتدوا الملابس الشتوية

11:08 م السبت 06 أبريل 2024
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
  • عرض 8 صورة
    الأرصاد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد الموافق 7 أبريل 2024.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، السبت، إن حالة الطقس غدًا، تشهد، نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء؛ مما يشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت "الهيئة"، من تخفيف تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الخريفية.

وأوضحت، أنه بدءًا من الغد تتواجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويسود غدًا، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استجابة لمبادرة الحكومة.. "كريستال" تخفض أسعار منتجاتها من الزيوت – (مستند)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: تجاوزت المرحلة الملكية وخيانة الصديق تؤلمني
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا وتوصية.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"