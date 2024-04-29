إعلان

BBC

محافظ الجيزة يوجه بضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد "التوك توك" -(صور)

09:22 م الإثنين 29 أبريل 2024
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك
  • عرض 10 صورة
    ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوك توك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد أبو بكر:
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوي المواطنين من إعاقة في الحركة المرورية؛ تسببها مركبات التوك توك في شارع ترسا بحي الطالبية
وبحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية وإدارة المرور، بالتعامل الحازم حيال أية مخالفات لمركبات التوك توك سواء السير عكس الإتجاه، أو إعاقة الحركة المرورية، أو غسيل المركبات بنهر الطريق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وشنت "الجيزة"، حملات مكبرة على مدار اليوم، وذلك من خلال حي الطالبية.
وأسفرت الحملات، عن ضبط والتحفظ على عددًا من مركبات التوك توك المخالفة وجاري الاستكمال.
اقرأ أيضًا:
المشوار بـ 5 جنيهات.. كيف تطارد الجيزة "التوك توك" غير الملتزم بالأجرة ؟

مخالفات التوك توك أحياء الجيزة محافظ الجيزة التوك توك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. أحمد الطاهري يكشف موقف زاهي حواس من الكتب السماوية

إعلان

إعلان