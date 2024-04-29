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الحكومة: مصر تستضيف 9 ملايين أجنبى بتكلفة 10 مليارات دولار سنويًا

11:07 م الإثنين 29 أبريل 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري على أراضيها، طبقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في يوليو 2022.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد اللاجئين في مصر معترف به من منظمة دولية، والدولة المصرية سعت لتحديد الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة استضافتها ضيوف مصر الكرام من غير المصريين".

ولفت إلى أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفىى مدبولي من أن تكلفة استضافة اللاجئين 10 مليارات دولار سنويا، هو رقم أولي في المرحلة الأخيرة من تدقيقه، والتكلفة الحقيقية لن تقل عن هذا الرقم، لافتا إلى أنه شارك في هذا التدقيق الوزارات المعنية التي تتولى تقديم الخدمات للضيوف سواء خدمات صحية وغذائية وتعليمية.

وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "الدولة تسعى للتواصل مع الجهات المانحة لدعم مصر في تغطية جزء من الأعباء".

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