استجابة لمبادرة الحكومة.. "كريستال" تخفض أسعار منتجاتها من الزيوت – (مستند)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة كريستال، عن تخفيض أسعار منتجاتها من الزيوت؛ تزامنًا مع مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا، مع المصنعين والتجار، الأسبوع الماضي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ومتابعة مبادرة خفض الأسعار، ورصد أي انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية.

ومن جانبه، قال مصدر في وزارة التموين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن شركة كريستال قررت تخفيض أسعار منتجاتها من الزيوت، وجاءت كالتالي:

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