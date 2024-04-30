موعدكم يوم الزينة| عيد "شم النسيم" مذكور في القرآن؟.. عالم أزهري يحسم الجدل

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن عيد الربيع "شم النسيم" ذُكر في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة طه: "قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى".

وأضاف كريمة، خلال مقطع صوتي نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إن عيد شم النسيم يعد أحد الأعياد المصرية، التي كان يحتفي بها المصريون القدماء؛ كونه بداية حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، وبداية تفتح أزهار الفاكهة الصيفية"، مشيرًا إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال في حديث له "لكل قوم عيد".

واختتم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حديثه مؤكدًا أن الاحتفال بعيد شم النسيم جائز شرعاً ولا يوجد ما يحرمه، لافتاً إلى أنه يعتبر من المناسبات الاجتماعية ومن المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.

يأتي ذلك في ظل حالة من الجدل تتكرر سنويًّا؛ حيث يتساءل عدد كبير من الناس عن الاحتفال بعيد شم النسيم، وهل هو جائز شرعاً أم يوجد ما يحرمه؟ وهل مذكور بالقرآن الكريم أم لا؟

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في وقت سابق، أن عيد شم النسيم 2024 يأتي يوم الإثنين 6 مايو المقبل.

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