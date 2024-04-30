مي عبدالحميد: الانتهاء من 660 ألف شقة والعمل على تسليم 360 ألف وحدة

كتب- نشأت علي:

كشفت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم بالفعل الانتهاء من 660 ألف وحدة والعمل على تسليم 360 ألف وحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لصندوق الإسكان الاجتماعي للعام المالي 2024/2025.

واكدت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، الاستمرار في تحقيق أهداف الصندوق وأبرزها ضبط النمو العشوائي، واستمرار السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخري والتعدي علي الأراضي الزراعية.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الوحدات، دفع الصندوق إلى زيادة الدعم النقدي للمستفيدين، ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري لنصل إلى محدودي الدخل.

وأعلنت مي عبد الحميد، أنه تم التوافق مع وزارة المالية بعد تغيير سعر الصرف على مخصصات الصندوق، مؤكدة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه، خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة.

وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نتطلع مع انخفاض معدلات التضخم والفائدة أن يتم طرح عدد أكبر من الوحدات السكنية، موضحة أن الصندوق يعتمد في جزء من تمويله على هيئة المجتمعات العمرانية.

وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي، لن يقوم بطرح جديد خلال الفترة الحالية، لاستكمال المشروعات التي سبق وتم الإعلان عنها للوفاء بالتزامتنا.