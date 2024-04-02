شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين والفوز بجائزة "رجل السلام"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتولي فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بجائزة «بطل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.