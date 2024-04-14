التنمية المحلية: رفع 254 ألف طن مخلفات خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 10 لـ 13 أبريل الحالي.

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان، إلى رفع حوالي 254 ألف طن مخلفات من مختلف المحافظات خلال إجازة العيد، لافتًا إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بجهود مكثفة على مدار اليوم لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولًا بأول.

وتم تشكيل فرق عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر وخاصة الحدائق والمتنزهات والملاهي لتوفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والأحياء خلال العيد، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.