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BBC

الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في غزة

05:00 م الإثنين 01 أبريل 2024

السيسي مع العاهل الأردني

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كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في نوفمبر 2023، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

وعقد الرئيس السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

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