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BBC

مصطفى بكري: التاريخ سيذكر من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني -(فيديو)

10:40 م الجمعة 08 مارس 2024

مصطفى بكري

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمر في شوارع فلسطين، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة.
أضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الفلسطينيين يعانون الجوع والمرض ونقص الغذاء، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر هذه الحرب بأحرف سوداء، كما سيذكر التاريخ من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا، ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الحرب الغاشمة مستمرة ضد الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان الكريم.

كما أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المجتمع الدولي غائب عن المجزرة وحرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال على فلسطين، لافتا إلى العالم مازال صامت تجاه الحرب الوحشية وقتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء.

حرب غزة مصطفى بكري الشعب الفلسطيني

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