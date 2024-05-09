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عبدالمنعم سعيد: الصراع بين إسرائيل وحماس مركب.. وقوى تحاول تسخين الموقف

08:51 م الخميس 09 مايو 2024

الدكتور عبدالمنعم السعيد الكاتب والمحلل السياسي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، أن الصراع بين إسرائيل وحماس مركب، قائلًا:" التاريخ دائمًا يتداخل فيه عوامل عالمية وإقليمية ومحلية، وآليات اللحظة والموقف نفسه، وهناك قوى تحاول تسخين الموقف وأخرى لتهدئة الموقف".

وأضاف سعيد، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "النموذج الحالي مختلف عن حرب أوكرانيا، فهناك طرف عمل حشودًا وتوقع العالم أن يهجم على أوكرانيا، لكنه قال إنه لن يهجم ونشرت أمريكا الخطط الروسية، ونفذ الروس هجومهم".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الوضع عندنا مركب بشكل مختلف تمامًا، فلدينا شرائح مركبة فوق بعضها، منها هي أمريكا وإيران، إذ تعتبر إيران هذه المنطقة ملكًا لها، والخليج الفارسي منطقة يعتبر النظام الإيراني جزءًا من ظله، وبالتالي، تكتسب هذه المنطقة أهمية كبيرة، إلى جانب أمور تاريخية، مثل العلاقات السعودية الأمريكية، والحرب التي خاضتها أمريكا في العراق".

الدكتور عبدالمنعم سعيد الصراع بين إسرائيل وحماس عضو مجلس الشيوخ برنامج كلام في السياسة حرب غزة طوفان الأقصى
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