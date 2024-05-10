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انتصار السيسي: سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد

09:00 م الجمعة 10 مايو 2024
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    انتصار السيسي سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد (1)
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    انتصار السيسي سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد (4)
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    انتصار السيسي سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد (2)
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    انتصار السيسي سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد (5)
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    انتصار السيسي سعيدة بمشاركة حرم سلطان عُمان زيارة المتحف المصري الجديد (3)

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بمشاركة حرم جلالة سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيدة بمشاركة السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد، التي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين في كل زمان".

انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي حرم جلالة سلطان عمان المتحف المصري الجديد
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