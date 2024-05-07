خطة من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح المصري للتهدئة في غزة

كتب- محمد نصار:



نشرت قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوط، تفاصيل المقترح المصري للتهدئة في غزة.



وقالت الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن المقترح المصري تضمن 3 مراحل وكل مرحلة تستمر 42 يومًا، كما يلي:



1- خلال المرحلة الأولى تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم.

2- تشهد المرحلة الثانية عودة الهدوء للقطاع ووقف العمليات العسكرية.

3- السماح بعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة والسماح بحرية التنقل.

4- وقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أوقات معينة.

5- السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

6- تبادل الأسرى على 3 مراحل.

قالت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر لها إن وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس وصل إلى القاهرة لمناقشة مستجدات الاجتياح الإسرائيلي لرفح.



وغادر وفد الحركة القاهرة الأحد الماضي عقب وصول المفاوضات إلى مرحلة حرجة رفض فيها الجانب الإسرائيلي مناقشة مسألة إنهاء الحرب، بينما تمسكت حماس بضرورة وقف الحرب.

وأعلنت حركة حماس أمس الاثنين قبولها مقترح معدل من اتفاق التهدئة، بينما رفضت إسرائيل المقترح قائلة إنه لا يتفق مع رؤيتها وشرعت بعده في اجتياح مدينة رفح والسيطرة على معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي عليه.