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حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب

08:32 م الجمعة 10 مايو 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ثقب القلب يحتاج الكشف بـ «إيكو» كل 6 شهور، لافتا إلى أن ثقب البطينين هو أخطر الأنواع.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هبوط الغدة الدرقية يحتاج تحليل لمعرفة مدى نشاط وهبوط الغدة وموقف العلاج من تحسن الحالة.

وأوضح موافي أن الخطأ الشائع هو عدم اهتمام الأشخاص بتناول أدوية علاج قصور نشاط الغدة الدرقية على معدة فارغة، مشيرا إلى أن تناول الأدوية المنشطة للغدة الدرقية على الريق يساعد الجسم على امتصاصها بشكل كامل والاستفادة من تأثيرها بنسبة 100%.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن تناول هذه الأدوية مباشرة بعد تناول الطعام قد يقلل من فعاليتها في الجسم، مما يؤدي إلى عدم تحسن أعراض قصور نشاط الغدة الدرقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيت المحدد وعدم تناول الطعام بعد تناول الأدوية التي يصفها الطبيب على الريق إلا بعد مرور ما بين 45 إلى 60 دقيقة.

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