صالح الشيخ يكشف تفاصيل محاور الامتحانات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تفاصيل محاور الامتحانات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، لافتًا إلى أن السيستم يقوم بترتيب المتقدمين وفقًا لنتيجتهم بالامتحان الإلكتروني.

وأضاف "الشيخ"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم إجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الناجحين بالامتحانات الإلكترونية علانية أمام جميع المتقدمين، مبينا أن ذوي الهمم لهم حقين في رقبته، قائلا:" الأول تكافؤ الفرص، والثاني الحق في ملائمة آلية الامتحان".

وأشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بذوي الهمم، موضحا أن يتم التعامل في هذه الامتحانات بشفافية كاملة والتواصل يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية.