اللحوم والدواجن والسكر.. رئيس "زراعة الشيوخ": انخفاض الأسعار خلال أيام بشروط

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ والتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خصوصًا عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.

وقال الجبلي في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط حاليًّا بمدى سرعة والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.

وأضاف الجبلي: "طن الذرة الصفراء على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي لا بد أن يترتب عليه انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في السيطرة على الوضع الاقتصادي، ويتبقى دور على الحكومة يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات، والرقابة على الأسواق، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، في ظل وجود مخزون استراتيجي منه يكفي لستة أشهر وفقًا لما أعلنه وزير التموين.

وقال الجبلي: أيضًا هناك دور مهم على المواطن، للإسراع في انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع في شراء أية سلعة، والانتظار حتى تعود الأسعار إلى معدلها الطبيعي.

وتوقع الجبلي عودة مختلف الأسعار إلى معدلها الطبيعي خلال أيام قليلة مع حلول شهر رمضان، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك مع التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لضخ مزيد من السلع وكذلك في ظل وعي المواطن وثقته في خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لم تكن أمرًا طبيعيًّا، وبالتالي لا يمكن استمرارها، ولكن لا بد من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بالإضافة إلى توعية المواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج؛ خصوصًا عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفي مختلف الموانئ".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.