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BBC

وزير الصحة: 24% من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية

04:22 م الأحد 03 مارس 2024
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    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
  • عرض 7 صورة
    خالد عبد الغفار
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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك دراسات علمية أجريت خلال عامي 2017 و2018 تشير إلى أن نسبة من يعانون من الاضطرابات النفسية في المجتمع المصري تبلغ 24%؜.

وأشار "عبد الغفار" إلى دور مؤسسة فاهم في دعم الصحة النفسية، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع المدني في مساعدة المجتمع الطبي لعلاج الاضطرابات النفسية.

جاء ذلك خلال كلمته بالحفل السنوي الأول الذي نظمته مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مساء أمس، في المتحف القومي للحضارة المصرية، وسط حضور واسع من الوزراء والسفراء والسياسيين وخبراء الصحة النفسية ومفكرين وإعلاميين وشخصيات عامة، وعدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة المصرية والعربية.

وأوضح وزير الصحة أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على رعاية المستشفيات والأطباء والمرضي، ولكن يمتد لمفهوم أشمل يتمثل في الحفاظ على سلامة الصحة النفسية للمواطنين ونشر الوعى بأهمية الوقاية قبل الإصابة بالمرض، وحذر من تأثير الكثافة السكانية على الصحة النفسية للمواطنين.

خالد عبد الغفار وزير الصحة اضطرابات نفسية المجتمع المصري

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