مصدر حكومي: قد يتم تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسؤول باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه يتم بحث تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات بسبب شهر رمضان.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه يتم دراسة تبكير مواعيد المحلات في الصيف اعتبارا من أول رمضان بدلا من موعدها السنوي العادي.

وشدد المصدر على أنه في حالة الاستقرار على تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية سيصدر بذلك قرار رسمي من جانب وزارة التنمية المحلية.

المواعيد الصيفية لغلق المحلات

حددت المادة رقم 6 من قرار وزير التنمية المحلية، أن تبدأ شهور الصيف اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام وتستمر حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر.

وبحسب المواعيد الصيفية، يتم فتح المحلات التجارية والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتُغلق في الساعة 11 مساءً.

ويتم زيادة عدد ساعات التشغيل يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، حيث تغلق الساعة 12 صباحًا بدلاً من الساعة 11 مساءً.

كما يتم فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتُغلق في الساعة 1 صباحًا.

ويتم فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وتُغلق في الساعة 7 مساءً.

وتستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل من قبل المطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.