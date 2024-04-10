كتب- محمد نصار:

مواعيد فتح وغلق المحلات من الأمور التي يهتم المواطنون بمعرفتها خاصة في المناسبات والأعياد الرسمية، وبالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ننشر مواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر 2024.

مواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر 2024

يستمر العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالمواعيد المعلنة خلال شهر رمضان الكريم بالنسبة لتوقيت فتح وغلق المحال التجارية.

وتكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال إجازة عيد الفطر يوميا الساعة 2 صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ولا تخضع للمواعيد المشار إليها، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.