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ناجية من حادث معدية أبو غالب تكشف تفاصيل الواقعة

12:21 ص الخميس 23 مايو 2024

معدية أبو غالب

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كتبت -داليا الظنيني:

قالت ميادة رمضان إحدى ناجيات حادث معدية أبو غالب أن يوم الحادث هو أول يوم استقلت فيه المعدية.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج "يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر ،"المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، مساء الأربعاء، أن الحادث وقع بسبب مشاجرة السائق مع عدد من الشباب،قائلة:"كنت أذهب للعمل فى اليوم الذى لا يوجد به امتحانات.

وتابعت:شقيقتى توفيت فى الميكروباص الذى سقط في المياه وأنا خرجت من الشباك والسواق قفز فى المياه وهو من قام بإنقاذي أنا وبعض الفتيات، مؤكدة أن المعديه ليس لها سور خلفي لتأمين السيارة.

وواصلت: راتبي اليومى ١٣٠جنيها وصاحب العمل يتحمل تكاليف الانتقال.

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