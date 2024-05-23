5 معلومات عن محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بمعهد الفلك

كتب- عمر صبري:

عمليات الرصد ونتائج الأبحاث تعد من ضمن اختصاصات معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي والذي انتهى مؤخرا من تركيب 2 تلسكوب أحدهما قطره 120 سم بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وتركيب وتشغيل عدد 2 قبة قطر كلا منهما 8 متر.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن محطة الرصد:

- من الإمكانيات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما سيستخدم لرصد الأجسام الفضائية الأقمار الصناعية والحطام الفضائى باستخدام تقنية الليزر.

- استخدام تقنية الرصد البصرى، والمحطة مجهزه للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتى يصل مداها إلى 36000 كيلو متر حيث توجد الاقمار الصناعية الثابتة.

- الهدف من المحطة توفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والتي تساهم إلى حد كبير فى عمل قاعدة بيانات مما يساهم فى معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها.

- إعداد دراسات وتقيمات مخاطر اصطدام الاقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة.

- ويتطلب ذلك من الجهة المستخدمة للأقمار الصناعية بالقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي.