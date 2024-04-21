التطبيق خلال أيام.. تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت، مع بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي.

وأكد "قاسم"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات يأتي تطبيقًا لنص قرار المواعيد الدائمة الصادر برقم 456 لسنة 2020.

وتبدأ المحافظات اعتبارا من الجمعة المقبل، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال في جميع أنحاء الجمهورية.

المواعيد الصيفية للمحلات

حددت المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 2020، أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وجاءت المواعيد الصيفية على النحو التالي:

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً.

2- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وتغلق 7 مساءً.

6- تُستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من القرار.