مسئول بجامعة العريش يهاجم الإعلام: الطالبة نيرة لم تتقدم بشكوى.. وهناك فبركة لسخونة الموضوع

كتب- محمد شاكر

علق الدكتور حاتم محفوظ وكيل كلية الطب البيطري بجامعة العريش في شمال سيناء، على ما تم تداوله من معلومات بشأن وفاة الطالبة نيرة صلاح التي تحقق النيابة العامة في ملابسات وفاتها.

وقال، في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات 6].. تنويه هام، ردا عما يتم تداوله من أخبار كاذبة وعارية من الصحة عن وفاة فتاة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، فإن ما يتم تداوله من افتراءات وزج بأسماء مسئولين بالكلية وبالجامعة عن تقصيرهم وتسترهم عما حدث، وأن وكيل الكلية لم يتخذ إجراءات لحماية الفتاة المتوفية بعد شكواها بطلب المساعدة، هذه كلها افتراءات وفبركة من الخيال لإعطاء الموضوع طابع السخونة والسبق الإعلامي، ولكي ينتشر ويأخذ شكل الترند على مواقع التواصل".

وأضاف: "الطالبة المتوفاة نيرة، رحمة الله عليها، لم تذهب لتقديم أي شكوى للدكتور حاتم وكيل الكلية، ولا لأي مسئول حسب ما ورد في وسائل التواصل، والتنبيه على الطلاب بعدم كتابة أي شيئ على وسائل التواصل كان بسبب تجاوز الطلاب على هذه الجروبات، ومنعا لحدوث أي مشاكل بين الطلبة التي كادت أن تصل إلى الاقتتال".

وتابع: "حرية الإعلام مكفولة، ولكن بادلة موثقة وليست دربا من الخيال، رحم الله الطالبة وألهم أهلها الصبر والسلوان، وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء.. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا".

كانت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، أثارت ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.